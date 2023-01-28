Рита Ора подтвердила свой брак с Тайкой Вайтити

Певица Рита Ора официально призналась в том, что вышла замуж за Тайку Вайтити ("Тор: Любовь и гром", будущие "Звездные войны"). Пара встречалась с апреля 2021 года, а минувшим летом появились слухи об их тайном бракосочетании.

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Во время продвижения своего клипа на песню You Only Love Me (сюжет которого - брачная церемония, которая пошла наперекосяк), певица рассказала о своем опыте в этом вопросе.

"Говорят, все происходит по какой-то причине. Я официально ухожу с рынка, ребята! У нас была идеальная свадьба, именно такая, какую я хотела", - рассказала она на Heart Breakfast Show, передает THR.