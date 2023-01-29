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34 минуты назад

Виктория Боня рассказала о сложностях после восхождения на горную вершину в Чили

Ovideo.ru

Виктория Боня рассказала о сложностях после восхождения на горную вершину в Чили

Боня рассказала о сложностях после восхождения на вершину в Чили
Фото: OvideoOvideo

Теледива Виктория Боня недавно решила покорить очередную горную вершину. Артистка решила покорить Охос дель Саладо в Чили. Высота горной вершины составляет практически семь тысяч метров. Впрочем, артистка так и не смогла завершить восхождение из-за плохого самочувствия и неподходящей обуви, в которой, как призналась артистка, у нее сильно мерзли ноги. Виктория какое-то время отдыхала в Майами, после чего вернулась домой в Монако.

Несмотря на тот факт, что после восхождения прошло уже больше недели, Виктория никак не может привыкнуть к комфортным условиям жизни, красивой одежды и макияжи. Боня напомнила, что во время восхождения ей приходилось спать в палатке, обходиться без душа и других удобств, без которых сложно представить свою жизнь человеку.

«Мне уже даже непривычно видеть себя с макияжем. Первый раз, когда я увидела себя в зеркало в горах на высоте 5000 метров, честно сказать, я испугалась. Если хотите знать, как будете выглядеть в свои 90 – идите на Эверест. Но как только спускаешься на землю, кожа быстро восстанавливается!», - отметила Виктория.

Кроме того, Виктория вспомнила о забавном случае, который произошел с ней в аэропорту относительно недавно на паспортном контроле в аэропорту.

«Половина четвертого утра, я уставшая подхожу к таможеннику. Он попросил снять кепку и посмотреть в камеру. А потом спросил, сколько мне лет. Я на секунду забыла, сколько, а потому сказала, что 43. А он говорит, что максимум 23-24 года. Так приятно, аж настроение поднялось», - отметила теледива, вспоминая недавний диалог с работником аэропорта.

Звёзды,Виктория Боня,
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