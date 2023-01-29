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36 минут назад

Оливию Уайлд заметили в объятиях Джейсона Судейкиса, которого она бросила ради Гарри Стайлса

Super.ru

Личная жизнь Оливии Уайлд — настоящая «Санта-Барбара». Только актриса рассталась с Гарри Стайлсом, как тут же спровоцировала слухи о воссоединении со звездой «Тед Лассо» Джейсоном Судейкисом. А ведь еще совсем недавно они были заклятыми врагами! Пару заметили на встрече в Лос-Анджелесе. И судя по фотографиям нежных объятий, опубликованным TMZ, конфликт между актерами как минимум исчерпан.

Уайлд заметили в объятиях Судейкиса, которого она бросила
Фото: Super.ruSuper.ru

Напомним, Оливия и Джейсон воспитывают двоих детей — 8-летнего Отиса и 6-летнюю Дэйзи. Пара начала встречаться в 2011 году и рассталась в 2020-м — после того как актриса познакомилась с Гарри Стайлсом на съемочной площадке фильма «Не волнуйся, дорогая». В январе 2021 года Оливия и Гарри подтвердили роман, а в ноябре 2022-го приняли решение расстаться «из-за плотного графика» музыканта.

Super.ru

Отношения Джейсона Судейкиса и Оливии Уайлд обострились весной 2022 года, когда во время выступления актрисы на CinemaCon на сцену поднялся мужчина и вручил ей конверт с пометкой «личное и конфиденциальное». Внутри были судебные документы об установлении опеки над детьми ― такой вот «сюрприз» от бывшего. В августе актриса выиграла первый суд против экс-жениха по тому же делу. А чуть позже бывшая няня детей Судейкиса и Уайлд рассказала журналистам душераздирающие подробности расставания пары. Ее измены, его истерики, салат, сводящий мужчин с ума — словом, примирение казалось чем-то из области фантастики. И вот невозможное стало возможным! Оказывается, все вопросы можно было решить по-взрослому. А там чем черт не шутит, может, Гарри еще споет на свадьбе Оливии и Джейсона.

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