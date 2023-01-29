Селена Гомес шокировала поклонников трясущимися руками

Не так давно певица и актриса Селена Гомес активизировала свои попытки наладить личную жизнь, что не могло не порадовать почитателей ее таланта.

Фото: Inc-News Inc-News

Тем не менее, и причин для беспокойства у поклонников тоже хватает. Особенно после того, как звезда в недавнем видео в социальных сетях была замечена с трясущимися руками.

Многие фанаты пребывали в шоке, ведь такая ситуация могла говорить не о нездоровом образе жизни, в котором знаменитость не замечали, а о серьезных недугах.

В ответ на сотни обеспокоенных комментариев певица попыталась успокоить поклонников: «Я принимаю сильные лекарства от волчанки, поэтому меня иногда трясет», - написала звезда.