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41 минуту назад

Селена Гомес шокировала поклонников трясущимися руками

Inc-News

Не так давно певица и актриса Селена Гомес активизировала свои попытки наладить личную жизнь, что не могло не порадовать почитателей ее таланта.

Селена Гомес шокировала поклонников трясущимися руками
Фото: Inc-NewsInc-News

Тем не менее, и причин для беспокойства у поклонников тоже хватает. Особенно после того, как звезда в недавнем видео в социальных сетях была замечена с трясущимися руками.

Многие фанаты пребывали в шоке, ведь такая ситуация могла говорить не о нездоровом образе жизни, в котором знаменитость не замечали, а о серьезных недугах.

В ответ на сотни обеспокоенных комментариев певица попыталась успокоить поклонников: «Я принимаю сильные лекарства от волчанки, поэтому меня иногда трясет», - написала звезда.

Правда, такое оправдание далеко не все оценили. Ведь лечение от одной болезни может привести к хронической зависимости от медицинских препаратов. И такие случаи, в том числе, фатальные, с известными людьми уже не раз случались.

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