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1 час назад

Ольга Орлова на последнем сроке беременности заявила о двух детях

Слово и Делоиещё 1

Телеведущая и певица Ольга Орлова на последнем сроке беременности заявила о двух детях. Очередное признание она озвучила поклонникам.

Орлова на последнем сроке беременности заявила о двух детях
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

45-летняя Орлова в феврали родит на свет малыша. Важные моменты беременности она освещала в социальной сети, рассказывала подписчикам о своем состоянии. Новое заявление повергло их в шок, так как она заговорила о двух детях.

«Я всегда верила, что у меня будет двое детей», – призналась певица.

Конечно, ведь у Орловой уже есть сын от от бизнесмена Александра Карманова. Молодой человек уже совсем взрослый, ему 22 года. Теперь в семье появится девочка. Напомним, что в этом положении она столкнулась с критикой и обвинениями в использовании суррогатного материнства.

Звёзды,Александр Карманов,Ольга Орлова,
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