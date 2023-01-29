Орлова на последнем сроке беременности заявила о двух детях

45-летняя Орлова в феврали родит на свет малыша. Важные моменты беременности она освещала в социальной сети, рассказывала подписчикам о своем состоянии. Новое заявление повергло их в шок, так как она заговорила о двух детях.

Конечно, ведь у Орловой уже есть сын от от бизнесмена Александра Карманова. Молодой человек уже совсем взрослый, ему 22 года. Теперь в семье появится девочка. Напомним, что в этом положении она столкнулась с критикой и обвинениями в использовании суррогатного материнства.