Правда или ложь: Лиза Арзамасова ждёт второго ребёнка?

Ходят слухи, что 27-летняя Лиза Арзамасова скоро станет мамой во второй раз. Поклонники обратили внимание, что молодая супруга Ильи Авербуха ушла в творческий отпуск. В МХАТ имени Горького уже заявили о снятии актрисы со спектаклей «Золушка», где она играла главную роль. В театре сообщили, что Арзамасова не сможет выступать в ближайшее время по состоянию здоровья.
Источник из окружения актрисы не исключает её беременности.
«Арзамасова – трудоголик, из-за банальной простуды она не стала бы отменять выступления, – сообщил инсайдер. – Скорее всего, она мучается от токсикоза на ранних сроках беременности. Но Лиза будет скрывать своё положение максимально долго – она не любит откровенничать о личной жизни».
Сама актриса призналась, что страдает от некоего недуга, но называть диагноз не стала.
«Мне нужен отпуск – и для того, чтобы поправить здоровье, и для вдохновения на продуктивный рабочий год, – уклончиво сообщила Арзамасова. – Так что творческих новостей в ближайшее время не будет».
В августе 2021 года Елизавета родила сына от Ильи Авербуха. К работе она вернулась спустя всего пару месяцев после родов.