Правда или ложь: Лиза Арзамасова ждёт второго ребёнка?

Ходят слухи, что 27-летняя Лиза Арзамасова скоро станет мамой во второй раз. Поклонники обратили внимание, что молодая супруга Ильи Авербуха ушла в творческий отпуск. В МХАТ имени Горького уже заявили о снятии актрисы со спектаклей «Золушка», где она играла главную роль. В театре сообщили, что Арзамасова не сможет выступать в ближайшее время по состоянию здоровья.