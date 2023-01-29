Кэти Перри назвала одну из «больших ошибок» в карьере

Певица Кэти Перри призналась, что изначально отказалась сотрудничать с исполнительницей Билли Айлиш. Ее слова цитирует NME.
Перри вспомнила, что ее коллега из Capitol Records рассказала об Айлиш и предложила артисткам поработать вместе.
«Она прислала мне электронное письмо следующего содержания: «Привет, посмотри на эту новую артистку, я бы очень хотела, чтобы мы с ней поработали», — рассказала исполнительница.
По словам Перри, она услышала трек Айлиш «Ocean Eyes» и посчитала его скучным. Она назвала отказ от сотрудничества с певицей «большой ошибкой».