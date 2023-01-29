Самойлова высказалась о возможности развода с Джиганом

«Людям наблюдать за драмой гораздо интереснее, чем за счастливой спокойной семейной жизнью. Наша популярность взлетела бы в сотни тысяч раз. Так что жить спокойной счастливой жизнью нам абсолютно не выгодно», — написала она. «Мы вместе 15 лет. Бывают разные периоды, и мы не идеальны, и отношения наши не идеальны, но мы семья», — отметила блогерша.