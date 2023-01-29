Самойлова высказалась о возможности развода с Джиганом

О возможности развода с рэпером Джиганом высказалась блогерша Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Она пояснила, что это было бы выгодно для их популярности, но она любит супруга и не собирается этого делать.
Самойлова ответила на появившуюся в сети информацию, что их с мужем держит вместе лишь совместный капитал.
«Людям наблюдать за драмой гораздо интереснее, чем за счастливой спокойной семейной жизнью. Наша популярность взлетела бы в сотни тысяч раз. Так что жить спокойной счастливой жизнью нам абсолютно не выгодно», — написала она. «Мы вместе 15 лет. Бывают разные периоды, и мы не идеальны, и отношения наши не идеальны, но мы семья», — отметила блогерша.