Ида Галич рассказала про романтическую историю в Дубае

В последнее время Ида Галич не раз заявляла, что активно учится «выбирать себя» и не планирует в новом году ничего серьезного. И действительно, она девушка видная и заслужила после брака и долгих отношений вдоволь насладиться свободой. А потому и к романтической истории, которая приключилась с ней недавно на отдыхе в Дубае, Ида подошла с юмором — и в таком же ключе рассказала о ней подписчикам.

Фото: Super.ru Super.ru

Все началось пару месяцев назад, когда она вместе со своей сестрой, подругой и Надин Стрелец с ее супругом решила выйти на яхте в море. Лодка и персонал оказались не из лучших: само судно было грязное, а экипаж то и дело забывал о просьбах клиентов.

Ида призналась, что не любит устраивать скандалы и портить окружающим настроение, а пэтому закрывала глаза на мелкие промахи команды. Но когда они с подругами услышали, что капитан забыл купить тоник к джину, их терпение лопнуло и они строгим тоном приказали экипажу решить этот вопрос любыми способами. Знатно провинившийся капитан, дабы не испортить клиентам отдых окончательно, слезно попросил у соседней яхты одолжить напитки, и ему не отказали. Ну а дальше передаем слово самой Иде.