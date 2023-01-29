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1 час назад

Ида Галич рассказала про романтическую историю, которая приключилась с ней в Дубае: чем все закончилось

Super.ru

В последнее время Ида Галич не раз заявляла, что активно учится «выбирать себя» и не планирует в новом году ничего серьезного. И действительно, она девушка видная и заслужила после брака и долгих отношений вдоволь насладиться свободой. А потому и к романтической истории, которая приключилась с ней недавно на отдыхе в Дубае, Ида подошла с юмором — и в таком же ключе рассказала о ней подписчикам.

Ида Галич рассказала про романтическую историю в Дубае
Фото: Super.ruSuper.ru

Все началось пару месяцев назад, когда она вместе со своей сестрой, подругой и Надин Стрелец с ее супругом решила выйти на яхте в море. Лодка и персонал оказались не из лучших: само судно было грязное, а экипаж то и дело забывал о просьбах клиентов.

Ида призналась, что не любит устраивать скандалы и портить окружающим настроение, а пэтому закрывала глаза на мелкие промахи команды. Но когда они с подругами услышали, что капитан забыл купить тоник к джину, их терпение лопнуло и они строгим тоном приказали экипажу решить этот вопрос любыми способами. Знатно провинившийся капитан, дабы не испортить клиентам отдых окончательно, слезно попросил у соседней яхты одолжить напитки, и ему не отказали. Ну а дальше передаем слово самой Иде.

Эх, Ида, мы бы не отказались посмотреть своими глазами такую романтическую комедию с вашим участием. А вообще, и правда, все в этой жизни происходит не просто так. Так что, может, стоит все-таки совершить этот прыжок?

Звёзды,Ида Галич,
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