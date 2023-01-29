Прилучный показал, как проводит время с сыном от Муцениеце

Актер Павел Прилучный любит проводить время в компании сына Тимофея от модели и ведущей Агаты Муцениеце. Недавно артист показал, чем они вместе занимаются.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Прилучный опубликовал видео в Telegram, где показал поклонникам, как проходят тренировки Тимофея. На кадрах мальчик с усилием занимается на тяговом тренажере, в то время как артист пытается всячески подбадривать ребенка.