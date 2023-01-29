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17 минут назад

Павел Прилучный показал, как проводит время с сыном от Муцениеце

Слово и Дело

Актер Павел Прилучный любит проводить время в компании сына Тимофея от модели и ведущей Агаты Муцениеце. Недавно артист показал, чем они вместе занимаются.

Прилучный показал, как проводит время с сыном от Муцениеце
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Прилучный опубликовал видео в Telegram, где показал поклонникам, как проходят тренировки Тимофея. На кадрах мальчик с усилием занимается на тяговом тренажере, в то время как артист пытается всячески подбадривать ребенка.

Напомним, что Тимофей и Мия живут с Муцениеце, с которой Прилучный развелся в 2020 году. Бывшие супруги заявляли, что расстались на хорошей ноте и сохранили дружеские отношения ради детей. Актер уже познакомил наследников со своей новой женой.

Звёзды,Агата Муцениеце,Павел Прилучный,
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