Иосиф Пригожин высказался о муже своей дочери Данаи

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о своем зяте Евгении Ткаченко - муже своей старшей дочери Данаи. По словам мужа певицы Валерии, молодой мужчина перенес серьезные испытания, которые устроила ему жизнь.
Иосиф Игоревич отметил, что считает избранника Данаи хорошим человеком.
"Он с очень трудной судьбой. Как я понял, он в детском доме вырос. Он очень хороший парень", - сказал Пригожин в эфире телешоу "Секрет на миллион".
При этом продюсер не стал уточнять, что именно выпало на долю его зятя.
Даная и Евгений сыграли свадьбу весной прошлого года. Папа невесты не смог лично присутствовать на торжестве, но поздравил дистанционно. По словам молодой женщины, родители одобрили кандидатуру ее мужа. В августе 2022 года у молодоженов родился первенец. Мальчика назвали Даниэлем.