Иосиф Пригожин высказался о муже своей дочери Данаи

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о своем зяте Евгении Ткаченко - муже своей старшей дочери Данаи. По словам мужа певицы Валерии, молодой мужчина перенес серьезные испытания, которые устроила ему жизнь.

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Иосиф Игоревич отметил, что считает избранника Данаи хорошим человеком.

"Он с очень трудной судьбой. Как я понял, он в детском доме вырос. Он очень хороший парень", - сказал Пригожин в эфире телешоу "Секрет на миллион".

При этом продюсер не стал уточнять, что именно выпало на долю его зятя.