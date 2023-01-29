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59 минут назад

Иосиф Пригожин высказался о муже своей дочери Данаи: "Он с очень трудной судьбой"

Суть событий

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о своем зяте Евгении Ткаченко - муже своей старшей дочери Данаи. По словам мужа певицы Валерии, молодой мужчина перенес серьезные испытания, которые устроила ему жизнь.

Иосиф Пригожин высказался о муже своей дочери Данаи
Фото: Суть событийСуть событий

Иосиф Игоревич отметил, что считает избранника Данаи хорошим человеком.

"Он с очень трудной судьбой. Как я понял, он в детском доме вырос. Он очень хороший парень", - сказал Пригожин в эфире телешоу "Секрет на миллион".

При этом продюсер не стал уточнять, что именно выпало на долю его зятя.

Даная и Евгений сыграли свадьбу весной прошлого года. Папа невесты не смог лично присутствовать на торжестве, но поздравил дистанционно. По словам молодой женщины, родители одобрили кандидатуру ее мужа. В августе 2022 года у молодоженов родился первенец. Мальчика назвали Даниэлем.

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