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1 час назад

Собчак опубликовала снимки с совместного отдыха с мужем

Мослента

Снимки с совместного отдыха с мужем опубликовала журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Знаменитость и ее супруг, режиссер Константин Богомолов, отправились в отпуск на Алтай.

Собчак опубликовала снимки с совместного отдыха с мужем
Фото: МослентаМослента

На кадрах Собчак и Богомолов позирует на фоне зимнего пейзажа во время катания на снегоходах.

«Таких красивых трасс не видела никогда в жизни. [Богомолов] прирожденный гонщик, конечно», — подписала снимки Собчак.

Звёзды,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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