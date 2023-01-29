Собчак опубликовала снимки с совместного отдыха с мужем

Снимки с совместного отдыха с мужем опубликовала журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Знаменитость и ее супруг, режиссер Константин Богомолов, отправились в отпуск на Алтай.