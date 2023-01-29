Певица Нюша выложила фото в купальнике

Музыкальная исполнительница Анна Шурочкина, которая выступает под псевдонимом Нюша, выложила фото в купальнике на Мальдивах. Пост появился в ее личном блоге в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Баланс между разумом, телом и душой. Добро пожаловать в рай. Уехать одной на небольшой остров — то, что нужно для полной перезагрузки", — подписала снимок артистка.

На фотографии певица стоит на вилле у выхода в светлом раздельном купальнике, ее волосы убраны в пучок. На фоне видно море и пляж.

Соцсети

У певицы двое детей от бизнесмена Игоря Сивова, за которым она замужем с лета 2017 года. Дочери Симбе-Серафиме четыре года, сын Саффрон на три года младше. Нюша не стремилась быстро похудеть после родов. Она постепенно восстанавливалась, не изнуряла организм диетами и спортом, делала легкую гимнастику и много гуляла.