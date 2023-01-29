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1 час назад

Телеведущая Маша Малиновская обвинила в непрофессионализме Ольгу Бузову

Мира Маркина

Телеведущая Маша Малиновская "не считает нормальным" поведение Ольги Бузовой. Об этом она сказала в подкасте "НеДудь".

Малиновская обвинила Бузову в непрофессионализме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для меня достаточно сложно серьезно воспринимать ведущую, которая неоднократно в кадре появлялась бухой просто в дым. Ну, как это возможно? И все сходит с рук, и все считают, что это нормально. Для меня это странно", — объяснила Малиновская.

Телеведущая также заступилась за Григория Лепса. Его обвиняют в том, что он часто выходит на сцену нетрезвым:

"Почему все налетают на Лепса, когда он один раз где-то там пошатнулся на сцене? И это не был корпоратив, это была просто вечеринка друзей".

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Ранее на подозрения в алкоголизме ответила звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко.

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