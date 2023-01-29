Малиновская обвинила Бузову в непрофессионализме

Телеведущая Маша Малиновская "не считает нормальным" поведение Ольги Бузовой. Об этом она сказала в подкасте "НеДудь".
"Для меня достаточно сложно серьезно воспринимать ведущую, которая неоднократно в кадре появлялась бухой просто в дым. Ну, как это возможно? И все сходит с рук, и все считают, что это нормально. Для меня это странно", — объяснила Малиновская.
Телеведущая также заступилась за Григория Лепса. Его обвиняют в том, что он часто выходит на сцену нетрезвым:
"Почему все налетают на Лепса, когда он один раз где-то там пошатнулся на сцене? И это не был корпоратив, это была просто вечеринка друзей".