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54 минуты назад

Spice Girls могут воссоединиться ради выступления на коронации Карла III

Inc-News

Согласилась якобы даже Виктория Бекхэм.

Spice Girls могут воссоединиться ради Карла III
Фото: Inc-NewsInc-News

В мае 2023 года в Лондоне состоится коронация британского монарха Карла III, которая растянется на три дня.

Букингемский дворец ранее анонсировал в честь этого события большой концерт с участием мировых звезд.

Список участников шоу пока держится в секрете, но об одном из них инсайдеры уже сообщают.

По некоторым данным, группа Spice Girls соберется в своем золотом составе, включая Викторию Бекхэм, чтобы спеть свои самые знаменитые хиты.

Сообщается, что нынешний монарх хорошо знаком с исполнительницами еще с тех времен, когда был принцем Чарльзом, и якобы он проявил личную заинтересованность в их участии в своей коронации.

Звёзды,Чарльз Виндзор,Виктория Бекхэм,
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