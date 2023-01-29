Spice Girls могут воссоединиться ради Карла III

Согласилась якобы даже Виктория Бекхэм.
В мае 2023 года в Лондоне состоится коронация британского монарха Карла III, которая растянется на три дня.
Букингемский дворец ранее анонсировал в честь этого события большой концерт с участием мировых звезд.
Список участников шоу пока держится в секрете, но об одном из них инсайдеры уже сообщают.
По некоторым данным, группа Spice Girls соберется в своем золотом составе, включая Викторию Бекхэм, чтобы спеть свои самые знаменитые хиты.
Сообщается, что нынешний монарх хорошо знаком с исполнительницами еще с тех времен, когда был принцем Чарльзом, и якобы он проявил личную заинтересованность в их участии в своей коронации.