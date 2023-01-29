Spice Girls могут воссоединиться ради Карла III

Согласилась якобы даже Виктория Бекхэм.

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В мае 2023 года в Лондоне состоится коронация британского монарха Карла III, которая растянется на три дня.

Букингемский дворец ранее анонсировал в честь этого события большой концерт с участием мировых звезд.

Список участников шоу пока держится в секрете, но об одном из них инсайдеры уже сообщают.

По некоторым данным, группа Spice Girls соберется в своем золотом составе, включая Викторию Бекхэм, чтобы спеть свои самые знаменитые хиты.