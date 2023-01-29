Молодая супруга Лифанова отреагировала на слухи об изменах

«Мы сейчас с мужем и нашей дочерью Алисой находимся в отпуске, у нас все хорошо, мы никогда не реагируем на новости о нас. Меня вообще удивляют люди, которые это читают», ― рассказала жена Лифанова в беседе с Woman.ru.