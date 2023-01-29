Молодая супруга Лифанова отреагировала на слухи об изменах

Молодая супруга актера Игоря Лифанова Елена Косенко высказалась о слухах насчет измен мужу. Избранница звезды «Бандитского Петербурга» опровергла подобную информацию.
Ранее в Сети появились слухи, что Косенко якобы регулярно изменяет супругу, а Лифанов терпит неверность избранницы лишь ради общей дочери. Однако сама возлюбленная артиста отрицает домыслы о неверности. По словам Косенко, слухи распускает отвергнутая поклонница ее супруга.
«Мы сейчас с мужем и нашей дочерью Алисой находимся в отпуске, у нас все хорошо, мы никогда не реагируем на новости о нас. Меня вообще удивляют люди, которые это читают», ― рассказала жена Лифанова в беседе с Woman.ru.
Косенко добавила, что за подобными слухами не следит, так как у нее есть более важные дела, чем мстить за выдуманные о ней небылицы.