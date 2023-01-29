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33 минуты назад

Бывший муж Дженнифер Лопес сыграл свадьбу с «Мисс Вселенной Парагвая»

Слово и Дело

Экс-супруг актрисы Дженнифер Лопес, певец Марк Энтони женился. Его избранницей стала «Мисс Вселенная Парагвая» Надя Феррейра.

Бывший муж Лопес сыграл свадьбу с «Мисс Вселенной Парагвая»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Энтони и Феррейра пригласили на пышное торжество самых близких людей. Среди них оказались семья Дэвида и Виктории Бекхэм, актриса Сальма Хайек и певец Луис Фонси.

Для свадьбы невеста выбрала дизайнерское платье. Фотографии наряда еще не просочились в Сеть. Напомним, слухи о романе пары появились в 2022 году. Избранников застукали на свидании в Мехико.

О помолвке возлюбленные объявили весной. Кольцом с огромным бриллиантом девушка похвасталась поклонникам в социальных сетях.

Звёзды,Луис Фонси,Виктория Бекхэм,Сальма Хайек,Дженнифер Лопес,
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