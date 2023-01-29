Бывший муж Лопес сыграл свадьбу с «Мисс Вселенной Парагвая»

Энтони и Феррейра пригласили на пышное торжество самых близких людей. Среди них оказались семья Дэвида и Виктории Бекхэм , актриса Сальма Хайек и певец Луис Фонси .

Для свадьбы невеста выбрала дизайнерское платье. Фотографии наряда еще не просочились в Сеть. Напомним, слухи о романе пары появились в 2022 году. Избранников застукали на свидании в Мехико.