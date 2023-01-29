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50 минут назад

Супермодель Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа и фильтров

Мира Маркина

Американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала серию свежих снимков в одной из популярных социальных сетей.

Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа и фильтров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

56-летняя модель не стесняется своего возраста. На фотографиях, опубликованных совсем недавно, на лице Синди Кроуфорд нет ни грамма косметики.

«Первая партия фото 2023 года», — такой подписью сопроводила снимки звезда подиума.

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Подписчики рассыпались в комплиментах в комментариях к новой публикации Кроуфорд. Многие фолловеры модели отметили, что такие фотографии не только впечатляют, но и мотивируют к принятию себя.

Ранее «Рамблер» рассказывал о советах Семенович по принятию себя после 40 лет.

Звёзды,Синди Кроуфорд,
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