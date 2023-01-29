Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа и фильтров

Американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала серию свежих снимков в одной из популярных социальных сетей.

56-летняя модель не стесняется своего возраста. На фотографиях, опубликованных совсем недавно, на лице Синди Кроуфорд нет ни грамма косметики.

«Первая партия фото 2023 года», — такой подписью сопроводила снимки звезда подиума.

Соцсети

Соцсети

Подписчики рассыпались в комплиментах в комментариях к новой публикации Кроуфорд. Многие фолловеры модели отметили, что такие фотографии не только впечатляют, но и мотивируют к принятию себя.