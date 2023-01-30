У Волочковой случилась паническая атака во время сдачи крови

Анастасия Волочкова призналась, что боится уколов. «Пятый канал» разместил видеоролик, на котором у балерины случилась паническая атака во время сдачи крови.
«Я очень боюсь иголок любых и уколов. Для меня взять кровь — равносильно операции. Моральную боль я могу выдерживать любую! А вот эти уколы только с ужасом и истерикой», — рассказала артистка.
На кадрах после введения иглы Волочкова начинает плакать и несколько раз просит медсестру подождать.
В итоге у балерины все же удалось взять кровь. Для чего Волочкова проходила процедуру, она не уточнила.