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1 час назад

У Волочковой случилась паническая атака во время сдачи крови

Газета.Ru

Анастасия Волочкова призналась, что боится уколов. «Пятый канал» разместил видеоролик, на котором у балерины случилась паническая атака во время сдачи крови.

У Волочковой случилась паническая атака во время сдачи крови
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я очень боюсь иголок любых и уколов. Для меня взять кровь — равносильно операции. Моральную боль я могу выдерживать любую! А вот эти уколы только с ужасом и истерикой», — рассказала артистка.

На кадрах после введения иглы Волочкова начинает плакать и несколько раз просит медсестру подождать.

В итоге у балерины все же удалось взять кровь. Для чего Волочкова проходила процедуру, она не уточнила.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
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