Звезда «Твин Пикс» рассказала о психической болезни сына

52-летняя американская актриса Мэдхен Амик, сыгравшая Шелли Джонсон в телесериале «Твин Пикс», рассказала, как психическую болезнь ее сына первое время принимали за алкозависимость и наркоманию. Об этом сообщает издание People.

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По словам звезды «Твин Пикс», в 2010 году ее сын Слай, тогда учившийся в колледже, стал свидетелем смерти однокурсника. После этого он стал злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Затем у него начались галлюцинации: он думал, что его подслушивают через телефон и телевизор.

В 2011 году его соседи по комнате связались с Амик и сообщили, что он ушел из дома без бумажника и телефона в нестабильном состоянии. Семья сразу же отправилась из Лос-Анджелеса в город Ирвайн, где учился Слай. «Мы искали его часами, но нашли. Он просто ходил по улицам, совершенно потерянный», — вспоминает Амик.

Когда юношу отвезли в больницу, врач счел, что проблема заключалась в злоупотреблении запрещенными веществами, и отпустил Слая домой.

Через несколько месяцев Слай позвонил родителям из общежития в колледже и сказал, что умирает. Родители нашли его на полу в конвульсиях и с признаками передозировки и психоза. В 2012 году его госпитализировали в психиатрическую лечебницу и диагностировали у него биполярное расстройство личности.