Почему Брэд Питт копировал стиль любимых женщин

Конечно, у Брэда Питта точно есть свой стиль. Но, словно талантливый хамелеон, он подстраивается под стиль девушек, в которых влюблен. Недавно актеру приписывали роман с молодой моделью. Девушка, кстати, была замужем, но перед очарованием Брэда устоять все же не смогла.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

И стиль Питта тут же изменился: он начал носить толстовки и яркие кепки, обратил внимание на кроссовки, которыми одержима американская золотая молодежь. Поменялся и стиль Брэда: его взгляд, мимика, манеры. Видимо, автоматически артист подстраивается, чтобы выглядеть гармонично со всеми избранницами.

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Еще на заре карьеры, когда молодого человека, работающего промоутером, заметили и пригласили на съемки, Питт начал встречаться со стильной и обаятельной Шэлейн Макколл. Что сделал Брэд? Он постригся в стиле подружки, осветлил несколько прядей и начал одеваться, как современный хиппи.

Но вскоре сердце Питта покорила эксцентричная Джульетт Льюис, и имидж Брэда тут же измениляс: он остриг длинные волосы, осветлил все локоны на пару тонов. На публике начал носить свободные рубашки, а на руках — тонкие фенечки.

Впечатление мимикрии усилилось, когда актер начал встречаться с Гвинет Пэлтроу. Питт сделал прическу в стиле Твигги, обновил гардероб, полюбил строгие пиджаки и классические костюмы. Рядом Питт и Пэлтроу выглядели, как брат и сестра. Продюсеры отказывали им в ролях влюбленной пары, считая, что такое сходство оттолкнет зрителей.

Не меньший фурор произвела трансформация Брэда, когда у него начался роман с Кристиной Эпплгейт: Питт стал легким, ходил немного растрепанным, полюбил комфортные наряды, вернулся к натуральному цвету волос. А расставшись с ней, превратился в подобие хиппи с длинными волосами, в свитерах из натуральных тканей и мешковатых джинсах.

Конечно, и тут была замешана девушка — Йитка Похлодек. А в отношениях с Дженнифер Энистон Питт менял стиль, как минимум трижды, всегда четко повторяя веяния, которые подхватывала любимая супруга. Рядом со звездой «Друзей» Брэд помолодел и казался немного бунтарем.

Но все изменилось, когда в жизни Брэда появилась Анджелина Джоли. Вместе с роковой красавицей актер полюбил элегантные классические костюмы, изысканные образы.