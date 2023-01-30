Кто из российских знаменитостей экстремально похудел

Пышные формы одной из самых известных звезд российского шоу-бизнеса Анфисы Чеховой помнят до сих пор. Но поклонники не перестают восхищаться нынешней стройностью 45-летней звезды. Телеведущая поделилась, что смогла избавиться от нескольких десятков килограммов за 2 года благодаря диете и йоге. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Недавно преображением удивил и певец Александр Медведев, более известный как Шура. Он скинул 35 килограммов меньше чем за год. При этом постройнеть его заставила угроза жизни. Грыжа в желудке могла обернуться раковой опухолью. Испугавшись за свое здоровье, певец сел на строгую диету.

С помощью диет худеет и Светлана Ходченкова. У актрисы никогда не было лишнего веса, но даже она стремится к некоему идеалу. Звезда фильма «Росомаха. Бессмертный» отказалась от ряда продуктов и занялась танцами на пилоне, чтобы выглядеть еще стройнее. В последнее время фанаты волнуются за Светлану, поскольку она, по их мнению, стала выглядеть очень худой.

Полина Гагарина в начале своей карьеры была весьма упитанной, о чем свидетельствуют архивные фото. Но чем старше певица становилась, тем стройнее она выглядела. Теперь ее фигура выглядит восхитительно.