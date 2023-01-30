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1 час назад

Бывший муж Дженнифер Лопес женился на "Мисс Вселенной"

Газета.Ruиещё 1

Американский певец Марк Энтони женился на обладательнице титула "Мисс Вселенная - 2021" Наде Феррейро. Фотографии со свадьбы появились на Daily Mail.

Бывший муж Дженнифер Лопес женился на "Мисс Вселенной"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

54-летний музыкант и 23-летняя модель связали себя узами брака на шикарной церемонии в Художественном музее Переса в Майами.

Отметить событие с молодоженами пришли актриса Сальма Хайек, колумбийский исполнитель Малума, пуэрториканский певец Луис Фонси и другие знаменитости.

Ведущим свадьбы выступил мэр Майами Фрэнсис X. Суарес, а шафером Марка Энтони стал футболист Дэвид Бекхэм.

По данным инсайдеров, бывшая супруга Энтони, певица Дженнифер Лопес, на свадьбе не присутствовала. Для Марка Энтони брак с Надей Феррейро стал четвертым. Ранее он был женат на бывшей "Мисс Вселенной" Даянаре Торрес, от которой имеет двух сыновей. В 2004 музыкант женился на Дженнифер Лопес, а в 2008 у пары родились двойняшки Эмма и Макс. В 2014 Энтони снова женился на актрисе Шеннон Де Лиме, с которой развелся спустя два года.

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