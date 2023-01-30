Бывший муж Дженнифер Лопес женился на "Мисс Вселенной"

По данным инсайдеров, бывшая супруга Энтони, певица Дженнифер Лопес, на свадьбе не присутствовала. Для Марка Энтони брак с Надей Феррейро стал четвертым. Ранее он был женат на бывшей "Мисс Вселенной" Даянаре Торрес, от которой имеет двух сыновей. В 2004 музыкант женился на Дженнифер Лопес, а в 2008 у пары родились двойняшки Эмма и Макс. В 2014 Энтони снова женился на актрисе Шеннон Де Лиме, с которой развелся спустя два года.