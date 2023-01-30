Саеву обругали в сети за фото с 13-летней сестрой

Российская блогерша Дина Саева снялась с младшей сестрой в откровенных нарядах и подверглась критике со стороны фанатов. Фотографии появились на странице знаменитости в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

23-летняя инфлюэнсер опубликовала снимок, на котором она запечатлена вместе с 13-летней сестрой Маликой в Абу-Даби, куда они отправились ради концерта K-Pop группы Blackpink. На размещенном кадре Саева позируют в оголяющем тело кроп-топе и атласной юбке длины макси, а ее родственница — в аналогичном мини-платье с вырезом на животе и глубоким декольте.