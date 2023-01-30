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18 минут назад

Арзамасова прокомментировала слухи о второй беременности

Super.ru

Недавно актриса решила сделать небольшой перерыв в творчестве, чтобы поправить здоровье и набраться вдохновения для новых проектов. Однако поклонники тут же заподозрили, что настоящей причиной отпуска наверняка стала вторая беременность Лизы. Несколько дней догадки пользователей Сети будоражили воображение общественности, пока Арзамасова сама не прокомментировала предполагаемое пополнение в семье.

Арзамасова прокомментировала слухи о второй беременности
Фото: Super.ruSuper.ru

Насчет слухов о ее положении актриса высказалась в разговоре с aif.ru. «Я не брала творческую паузу. Я вплоть до 14 января работала без выходных, а после, как многие люди, позволила себе небольшой отпуск. <...> Мне вообще кажется, что мы живем в эпоху слухов и непроверенной информации. Это не очень хорошо для ментального здоровья», — опровергла новости о паузе в карьере из-за беременности Арзамасова. На вопрос журналистов, сколько детей она мечтает завести, Лиза коротко ответила: «Сколько Бог даст».

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