Три модные ошибки молодящейся Ларисы Долиной

Лариса Долина покоряет поклонников своим сильным голосом и харизмой, но стиль певицы в последнее время часто вызывает вопросы. Стилист Селена Сафарова прокомментировала passion.ru образы знаменитости и дала ей несколько полезных советов.
«Периодически ее наряды вызывают ступор, иногда даже становится неловко. Стиль должен быть про личность! Но ее картинка совершенно не совпадает с содержанием, поэтому зритель чувствует ложь и диссонанс», — считает эксперт.
По словам Сафаровой, Долина следит за трендами и покупает модную одежду, но не всегда выбирает удачную.
«Наряды не подходят ей по статусу, пропорциям и типу фигуры. При всем уважении к Ларисе Александровне, но это провал», — заявила стилист.
Сафарова уверена, что в любом возрасте можно выглядеть моложе, однако наряды зрелой женщины все же должны отличаться от образов наивной школьницы. Поэтому стилист рекомендует Долиной отказаться от мини и вульгарных разрезов.
«Фишкой гардероба исполнительницы могут стать: необычная яркая обувь, украшения на руках, платья-пиджаки с увеличенной зоной плеч и асимметричный крой. Артисты должны быть яркими и запоминающимися! Но при этом транслировать в своих образах свой характер, посыл и личный вкус, не забывая при этом о природных данных», — посоветовала Сафарова.