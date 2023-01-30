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1 час назад

Три модные ошибки молодящейся Ларисы Долиной

WomanHit.ru

Лариса Долина покоряет поклонников своим сильным голосом и харизмой, но стиль певицы в последнее время часто вызывает вопросы. Стилист Селена Сафарова прокомментировала passion.ru образы знаменитости и дала ей несколько полезных советов.

Три модные ошибки молодящейся Ларисы Долиной
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Периодически ее наряды вызывают ступор, иногда даже становится неловко. Стиль должен быть про личность! Но ее картинка совершенно не совпадает с содержанием, поэтому зритель чувствует ложь и диссонанс», — считает эксперт.

По словам Сафаровой, Долина следит за трендами и покупает модную одежду, но не всегда выбирает удачную.

«Наряды не подходят ей по статусу, пропорциям и типу фигуры. При всем уважении к Ларисе Александровне, но это провал», — заявила стилист.

Сафарова уверена, что в любом возрасте можно выглядеть моложе, однако наряды зрелой женщины все же должны отличаться от образов наивной школьницы. Поэтому стилист рекомендует Долиной отказаться от мини и вульгарных разрезов.

«Фишкой гардероба исполнительницы могут стать: необычная яркая обувь, украшения на руках, платья-пиджаки с увеличенной зоной плеч и асимметричный крой. Артисты должны быть яркими и запоминающимися! Но при этом транслировать в своих образах свой характер, посыл и личный вкус, не забывая при этом о природных данных», — посоветовала Сафарова.

Звёзды,Лариса Долина,
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