Три модные ошибки молодящейся Ларисы Долиной

«Фишкой гардероба исполнительницы могут стать: необычная яркая обувь, украшения на руках, платья-пиджаки с увеличенной зоной плеч и асимметричный крой. Артисты должны быть яркими и запоминающимися! Но при этом транслировать в своих образах свой характер, посыл и личный вкус, не забывая при этом о природных данных», — посоветовала Сафарова.