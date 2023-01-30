Дженнифер Лопес поделилась селфи с Ким Кардашьян

Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян посетили вечеринку в честь 25-летия бренда« Anastasia Beverly Hills». Фотографиями с мероприятия Джей Ло поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Звездная визажистка Анастасия Суаре с размахом отметила 25-летие своего косметического бренда. Гостями праздника стали звезды первой величины, среди которых были Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян. Певица позировала фотографам в облегающем мини-платье, а бизнесвумен выбрала для мероприятия платье-бюстье шоколадного оттенка. Обе знаменитости сделали яркий макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в высокие пучки.