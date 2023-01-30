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1 час назад

Дженнифер Лопес поделилась селфи с Ким Кардашьян

Газета.Ru

Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян посетили вечеринку в честь 25-летия бренда« Anastasia Beverly Hills». Фотографиями с мероприятия Джей Ло поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Дженнифер Лопес поделилась селфи с Ким Кардашьян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звездная визажистка Анастасия Суаре с размахом отметила 25-летие своего косметического бренда. Гостями праздника стали звезды первой величины, среди которых были Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян. Певица позировала фотографам в облегающем мини-платье, а бизнесвумен выбрала для мероприятия платье-бюстье шоколадного оттенка. Обе знаменитости сделали яркий макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в высокие пучки.

«Прекрасный ужин в честь 25-летия Anastasia Beverly Hills», — подписала серию снимков Дженнифер Лопес.

Помимо Джей Ло и Ким Кардашьян, поздравить знаменитую визажистку пришли Опра Уинфри, Алессандра Амбросио, Джессика Альба, София Вергара, Шэрон Стоун, Хайди Клум, Приянка Чопра, Синди Кроуфорд и другие звезды.

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