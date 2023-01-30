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51 минуту назад

Жена Прилучного показала беременный живот

WomanHit.ru

Изменившуюся фигуру Зепюр Брутян уже не может скрыть свободная одежда.

Жена Прилучного показала беременный живот
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

В Сети появилось фото молодой жены Павла Прилучного, актрисы Зепюр Брутян, с округлившимся животом. Похоже, сейчас даже свободная одежда не может скрыть беременность звезды.

О том, что в семье Прилучного и Брутян грядет пополнение, заговорили еще осенью 2022 года. Супруги никак не комментируют эти слухи, однако каждое новое появление Зепюр на публике их косвенно подтверждает — фигура девушки меняется.

Отметим, что для Брутян будущий малыш станет первым, у Павла уже есть два ребенка от бывшей жены и коллеги Агаты Муцениеце.

Звёзды,Агата Муцениеце,
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