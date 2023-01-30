Дана Борисова после пластики села на диету

Дана Борисова уже дважды ложилась под нож пластического хирурга ради усовершенствования своей фигуры. Телеведущая ожидала увидеть идеальную фигуру, однако результатом не осталась полностью довольна.
Женщина приняла решение взять себя в руки и самостоятельно заняться своим телом. Особенно это актуально в посленовогодние праздники, так как Дана набрала 7 лишних килограммов.
Телеведущая решила обратиться за помощью к диетологу, чтобы тот помог подобрать подходящую диету и разработал для нее особый протокол питания. Борисова уже заметила результаты, хоть диету еще не закончила.
"Улучшилось качество кожи и уменьшилась тяга курить", — отметила знаменитость. Дана показала свою фигуру, сфотографировавшись в купальнике.
Телеведущая сказала, что питаться должна исключительно по индивидуальному протоколу, который составил врач. Диета телеведущей продлится 28 дней. На данный момент она потеряла уже 3 килограмма.
Так, завтрак Даны Борисовой состоит из кофе и 150-200 граммов ананаса. В обед тоже не разгуляешься: тунец консервированный в собственном соку, укроп, руккола и зеленый чай, либо теплая вода с лимоном. На ужин следует употребить смузи из стебля сельдерея, укропа, шпината, яблока без кожуры и клубники.
Напомним, что Дана несколько раз прибегала к помощи пластического хирурга, а последней липосакцией, которая была весной прошлого года, она осталась недовольна.
"Жалею ли я о том, что сделала две операции липосакции? Внимание, ответ: на 70% довольна, что касается остальных 30% — лучше бы все оставалось, как было", — призналась телеведущая.