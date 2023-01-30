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1 час назад

После свадьбы Татьяна Буланова возьмет двойную фамилию

Партнерский материал

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в этом году выйдет замуж в третий раз. Её избранником стал экс-теннисист, а ныне бизнесмен Валерий Руднев. О деталях предстоящего торжества знаменитая певица рассказала в популярной программе «Посиделки на Дорожном радио».

После свадьбы Буланова возьмет двойную фамилию
Фото: Пресс-службаПресс-служба

«Свадьбу планируем сыграть уже в июне. Кстати, я не хочу расставаться со своей фамилией и возьму двойную», — поделилась Буланова с ведущим «Дорожного радио» Никитой Леоновым.

Жених Булановой в прошлом — успешный спортсмен, но из-за травмы был вынужден закончить профессиональную карьеру. Теперь он является владельцем сети кафе в Санкт-Петербурге, а также учредителем и руководителем нескольких компаний в сфере ресторанного бизнеса.

«Он бывший теннисист, сейчас активно занимается теннисом и футболом, уже на любительском уровне. Валера и меня пытается научить любимому виду спорта, когда-нибудь я, наверно, к нему приобщусь… Честно, я очень выносливая, ответственная, упёртая, но абсолютно ленивая. Хотя могу похвастаться хорошей гибкостью, несмотря на возраст сажусь на шпагат и встаю на мостик», — заявила артистка.

Информация о свадьбе Булановой и Руднева просочилась в СМИ в декабре прошлого года. Однако, по словам певицы, предложение будущий супруг сделал ещё за месяц до того, как тайное стало явным. Для бизнесмена это будет первый брак, поэтому он выбирает для своей второй половины только лучшее. Например, подарил Татьяне кольцо Tiffany ценой почти 700 000 рублей.

Звёзды,Валерий Руднев,Татьяна Буланова,
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