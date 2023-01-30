После свадьбы Буланова возьмет двойную фамилию

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в этом году выйдет замуж в третий раз. Её избранником стал экс-теннисист, а ныне бизнесмен Валерий Руднев. О деталях предстоящего торжества знаменитая певица рассказала в популярной программе «Посиделки на Дорожном радио».

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«Свадьбу планируем сыграть уже в июне. Кстати, я не хочу расставаться со своей фамилией и возьму двойную», — поделилась Буланова с ведущим «Дорожного радио» Никитой Леоновым.

Жених Булановой в прошлом — успешный спортсмен, но из-за травмы был вынужден закончить профессиональную карьеру. Теперь он является владельцем сети кафе в Санкт-Петербурге, а также учредителем и руководителем нескольких компаний в сфере ресторанного бизнеса.

«Он бывший теннисист, сейчас активно занимается теннисом и футболом, уже на любительском уровне. Валера и меня пытается научить любимому виду спорта, когда-нибудь я, наверно, к нему приобщусь… Честно, я очень выносливая, ответственная, упёртая, но абсолютно ленивая. Хотя могу похвастаться хорошей гибкостью, несмотря на возраст сажусь на шпагат и встаю на мостик», — заявила артистка.