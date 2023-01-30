Пригожин прокомментировал слова Волочковой о влюбленности в нее

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова Анастасии Волочковой о его влюбленности в балерину. Подробностями он поделился в беседе с "Пятым каналом".

В первую очередь, продюсер отметил, что Волочкова "безусловно красивая женщина", однако она не в его вкусе:

"Если ее (Волочкову) послушать, то в нее влюблены все, кто только может быть на этом свете".

Он также отметил, что если бы он был действительно влюблен в балерину, то давно добился бы ее сердца. Пригожин добавил, что артистка находится "всю жизнь в эпатаже".