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1 час назад

Иосиф Пригожин прокомментировал слова Анастасии Волочковой о влюбленности в нее

Мария Иглина

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова Анастасии Волочковой о его влюбленности в балерину. Подробностями он поделился в беседе с "Пятым каналом".

Пригожин прокомментировал слова Волочковой о влюбленности в нее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первую очередь, продюсер отметил, что Волочкова "безусловно красивая женщина", однако она не в его вкусе:

"Если ее (Волочкову) послушать, то в нее влюблены все, кто только может быть на этом свете".

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Он также отметил, что если бы он был действительно влюблен в балерину, то давно добился бы ее сердца. Пригожин добавил, что артистка находится "всю жизнь в эпатаже".

Ранее Агата Муцениеце станцевала в нижнем белье на камеру.

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