Звезда фильма «Дети шпионов» станет отцом во второй раз

«Это похоже на настоящую беременность. Первая была похожа на выдумку. У меня не было никаких симптомов с Райли до такой степени, что я подумала: "Нам нужно пойти к врачу. Во мне ничего нет". <...> С этим ребенком я получила все сразу. У меня был красный периоральный дерматит по всему лицу, меня очень тошнило. Я хожу в туалет каждые 20 минут, и я абсолютно запыхалась, просто разговаривая. Это здорово», — поделилась впечатлениями Трейнор.