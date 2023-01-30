Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+10° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
58 минут назад

Звезда фильма «Дети шпионов» станет отцом во второй раз

Super.ru

Вроде бы еще недавно кудрявый рыжеволосый мальчик исполнял главную роль в популярной истории про детей шпионов. И вот ему уже 30 лет, а на подходе в его семье очередной наследник.

Звезда фильма «Дети шпионов» станет отцом во второй раз
Фото: Super.ruSuper.ru

Как сообщает издание People, актер готовится стать отцом во второй раз: его супруга, певица Меган Трейнор, рассказала о беременности. Пара вступила в брак в 2018 году, а в 2021-м сообщила о рождении первенца.

«Я так благодарна, что могу забеременеть. Я на полпути — хочу четверых детей!» — цитирует слова певицы People.

Super.ru

Что ж, восхищаемся такими грандиозными планами! Оказалось, что возлюбленные скрывали новость о прибавлении целых четыре месяца. Так что ждать осталось совсем немножко.

Меган также поделилась ощущениями от второй беременности, которые, по ее словам, сильно отличаются от первого раза.

«Это похоже на настоящую беременность. Первая была похожа на выдумку. У меня не было никаких симптомов с Райли до такой степени, что я подумала: "Нам нужно пойти к врачу. Во мне ничего нет". <...> С этим ребенком я получила все сразу. У меня был красный периоральный дерматит по всему лицу, меня очень тошнило. Я хожу в туалет каждые 20 минут, и я абсолютно запыхалась, просто разговаривая. Это здорово», — поделилась впечатлениями Трейнор.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители