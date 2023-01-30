Звезда фильма «Дети шпионов» станет отцом во второй раз

Вроде бы еще недавно кудрявый рыжеволосый мальчик исполнял главную роль в популярной истории про детей шпионов. И вот ему уже 30 лет, а на подходе в его семье очередной наследник.
Как сообщает издание People, актер готовится стать отцом во второй раз: его супруга, певица Меган Трейнор, рассказала о беременности. Пара вступила в брак в 2018 году, а в 2021-м сообщила о рождении первенца.
«Я так благодарна, что могу забеременеть. Я на полпути — хочу четверых детей!» — цитирует слова певицы People.
Что ж, восхищаемся такими грандиозными планами! Оказалось, что возлюбленные скрывали новость о прибавлении целых четыре месяца. Так что ждать осталось совсем немножко.
Меган также поделилась ощущениями от второй беременности, которые, по ее словам, сильно отличаются от первого раза.
«Это похоже на настоящую беременность. Первая была похожа на выдумку. У меня не было никаких симптомов с Райли до такой степени, что я подумала: "Нам нужно пойти к врачу. Во мне ничего нет". <...> С этим ребенком я получила все сразу. У меня был красный периоральный дерматит по всему лицу, меня очень тошнило. Я хожу в туалет каждые 20 минут, и я абсолютно запыхалась, просто разговаривая. Это здорово», — поделилась впечатлениями Трейнор.