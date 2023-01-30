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13 минут назад

Кендалл Дженнер открыла зонт без помощи телохранителя и стала мемом в сети

Lenta.ru

Американская модель Кендалл Дженнер опубликовала снимки с зонтом в руках и вновь стала мемом в сети. На комментарии фанатов обратили внимание в Page Six.

Кендалл Дженнер открыла зонт и стала мемом в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

27-летняя знаменитость поделилась серией фотографий, на которых она идет по улицам города под дождем в джинсовом платье длины макси, сапогах на шпильке и солнцезащитных очках. Тем временем в руках телезвезда самостоятельно держит зонт черного цвета. На размещенных кадрах видно, что волосы манекенщицы распущены, а ее образ дополнила сумка.

Пользователей сети развеселили изображения Дженнер, поскольку на прошлых фото папарацци заметно, что ранее зонт для манекенщицы носил охранник, которому при этом приходилось мокнуть под дождем.

«Вау, Дженнер научилась сама носить зонт», «Наконец ее охранник не промокнет», «Мы все помним те фото!», «Неужели она додумалась открыть зонт без помощи телохранителя», — шутили юзеры в соцсетях.

Кендалл Дженнер ранее уже становилась объектом насмешек в сети. В мае 2022 года телезвезда попыталась нарезать овощи и опозорилась перед камерой. В выпуске шоу «Кардашьян» оператор заснял модель, которая не понимала, как правильно держать нож, поэтому долго и неумело измельчала огурец для закуски. В конечном счете Крис Дженнер все же попросила повара приготовить блюдо для дочери.

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