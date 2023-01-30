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1 час назад

Меган Фокс сменила прическу и показала результат подписчикам

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса Меган Фокс сменила прическу и показала результат подписчикам. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Меган Фокс сменила прическу и показала результат подписчикам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

36-летняя знаменитость опубликовала селфи, на котором видно, что она сделала каре и стала блондинкой. Кроме того, телезвезда отстригла прямую челку. На размещенном кадре она запечатлена в ванной комнате в зеленом топе и черной олимпийке, при этом на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

Следом Фокс выложила снимок, на котором она позирует в бикини оранжевого цвета, лиф которого частично оголяет ее грудь. Актриса скрыла лицо на упомянутом изображении и не уточнила, где сделала фотографию. Поклонники не имели возможность прокомментировать изменения во внешности кумира, поскольку Фокс поделилась постами в сторис.

Звёзды,Меган Фокс,
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