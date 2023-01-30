Американская актриса Меган Фокс сменила прическу и показала результат подписчикам. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

36-летняя знаменитость опубликовала селфи, на котором видно, что она сделала каре и стала блондинкой. Кроме того, телезвезда отстригла прямую челку. На размещенном кадре она запечатлена в ванной комнате в зеленом топе и черной олимпийке, при этом на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.