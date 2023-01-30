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1 час назад

Ида Галич объяснила свой отказ от сайтов знакомств

Lenta.ruиещё 1

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич пожаловалась, что из-за своей популярности не может использовать сайты и приложения для знакомств. Причину отказа от использования сервисов для поиска партнера ведущая назвала в своем Telegram-канале.

Ида Галич объяснила свой отказ от сайтов знакомств
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Вот почти у всех моих подруг есть приложения для знакомств. Приложения, в которых мне никогда никого не найти. Даже так, для здоровья, как говорится», — пожаловалась она.

Ведущая пояснила, что не общается в дейтинговых приложениях из-за страха, что ее откровенная переписка окажется в открытом доступе в сети.

Галич поделилась, что иногда ей хочется «просто поугарать или пообщаться» на сервисах знакомств. Кроме того, она призналась, что дважды переписывалась на таких сайтах с мужчинами не от своего имени. Для фейковых анкет она использовала фотографии сестры и подруги.

«Ну уж очень интересно. До моей популярности таких приложений еще толком не было», — пояснила она.

Звёзды,Ида Галич,
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