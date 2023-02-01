Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

Арзамасова рассказала, удалось ли ей поладить с 18-летним сыном Авербуха

Вечерняя Москваиещё 1

У хореографа и продюсера проекта «Ледниковый период» Ильи Авербуха есть старший сын от первого брака Мартин. Актриса Лиза Арзамасовой рассказала, удалось ли ей наладить с ним контакт.

Арзамасова рассказала, удалось ли ей поладить с сыном Авербуха
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— У нас с Мартином сложились добрые, теплые, доверительные отношения, — призналась звезда «Папиных дочек».

При этом Арзамасова наслаждается материнством. Она отметила, что у нее появились новые обязанности, но она была к этому готова. Кроме того, актриса любит и умеет заботиться о близких, рассказала она в интервью «Аргументам и фактам».

До этого Авербух рассказал о своем отношении к тому, что его жена Елизавета Арзамасова в номерах проекта демонстрирует романтические чувства к своему партнеру по катанию Никите Кацалапову. Объятия и прикосновения артистов выглядят настолько правдоподобно, что многие зрители начали подозревать, что их страсть имеет под собой основание.

По словам хореографа, в номерах шоу нет места ревности, так как они не имеют ничего общего с жизнью, а являются лишь игрой.

Звёзды,Никита Кацалапов,Елизавета Арзамасова,Илья Авербух,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители