Самая удивительная и натуральная из семьи Кардашьян

Кендалл Дженнер нарушала все традиции семьи, чтобы быть счастливой.

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Пока ее сестры одна за другой становятся многодетными мамами, выходят замуж и разводятся, делают пластические операции, после которых становятся неотличимыми друг от друга, Кендалл словно стоит в стороне. Самой естественной и свободной из семьи Кардашьян 27 лет. Ее называли самой красивой молодой звездой, она производит текилу и обожает «голые» платья.

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Как удалось Кендалл Дженнер сохранить себя в семье, где все, от любви до операций, подчинено главному — пиару?

Опора на себя

Кендалл росла в семье, к которой приковано внимание тысяч людей по всему миру. Она наблюдала, как разводятся мать и отец, как Ким, которую младшая Дженнер обожала, расстается с бойфрендами и страдает. Кендалл поняла: чтобы не пытаться склеить разбитое сердце, рассчитывать стоит только на себя.

Рост, фигура и симпатичное лицо позволили ей попробовать себя в качестве модели: в 14 лет она уже снималась для рекламы популярных брендов. Чем больше Кендалл зарабатывала, тем больше идей у нее было. Вскоре за девушкой в социальной сети уже следили более 80 миллионов человек.

Никакой пластики

В отличие от Ким, Кайли, Хлое и Кортни, Кендалл не одержима собственной внешностью. Возможно, так произошло, потому что все детство она была настоящей пацанкой: дружила только с мальчишками и обожала одеваться в спортивные костюмы.

Кендалл признается, что ей нравится быть девушкой, но она никогда не делала ставку только на внешность и старалась добиваться большего.

Дети потом

Кажется, сестры Кардашьян стремятся родить, как можно больше детей: у Ким их четверо, у Кортни — трое, у Кайли — уже двое. Кендалл — пока единственная из многочисленных детей Кардашьян, которая не стремится обзавестись наследниками.

Она считает, что дети полностью изменят ее жизнь, а пока к этому Дженнер не готова. Она с радостью возится с многочисленными племянниками и племянницами. Но иногда не упускает возможности поиронизировать над сестрами: в микроблоге она иногда публикует видео, в которых пьет вино на фоне кричащих малышей, наслаждаясь тем, что их истерики — не ее проблемы.

Личная жизнь под запретом