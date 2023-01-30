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1 час назад

Бехати Принслу и Адам Левин стали родителями в третий раз

Газета.Ru

Бывший "ангел" Victoria's Secret Бехати Принслу и ее муж, фронтмен группы Maroon 5 Адам Левин, стали родителями в третий раз. Об этом сообщает People со ссылкой на источник.

Бехати Принслу и Адам Левин стали родителями в третий раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пол ребенка и остальные детали пока не раскрываются. О своей третьей беременности Бехати Принслу рассказала People в сентябре прошлого года. После этого она несколько раз выкладывала в соцсети фотографии, на которых демонстрировала округлявшийся живот.

Так, в ноябре 2023 года модель опубликовала шутливую фотосессию, сделанную фотографом Хью Липпо - на снимках Бехати Принслу позировала, в частности, в бумажной короне из Burger King, а также в майке-алкоголичке.

Пара уже воспитывает двух дочерей - четырехлетнюю Джио Грейс и шестилетнюю Дасти Роуз. В период беременности пара пережила скандал - несколько женщин обвинили Адама Левина в домогательствах. Несмотря на это, супруги продолжили появляться на публике, а музыкант отрицал измены жене.

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