Бехати Принслу и Адам Левин стали родителями в третий раз

Бывший "ангел" Victoria's Secret Бехати Принслу и ее муж, фронтмен группы Maroon 5 Адам Левин, стали родителями в третий раз. Об этом сообщает People со ссылкой на источник.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Пол ребенка и остальные детали пока не раскрываются. О своей третьей беременности Бехати Принслу рассказала People в сентябре прошлого года. После этого она несколько раз выкладывала в соцсети фотографии, на которых демонстрировала округлявшийся живот.

Так, в ноябре 2023 года модель опубликовала шутливую фотосессию, сделанную фотографом Хью Липпо - на снимках Бехати Принслу позировала, в частности, в бумажной короне из Burger King, а также в майке-алкоголичке.