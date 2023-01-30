Лариса Долина помирилась и обнялась с Валей Карнавал

Российская певица Лариса Долина наконец-то помирилась с молодой исполнительницей Валей Карнавал, конфликт с которой у нее разгорелся уже несколько лет назад.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Долина приняла участие в новом шоу «Неформат» на Первом канале, где одной из ведущих является Карнавал. Девушка подарила именитой певице букет с оливковыми ветвями, которые символизируют дружбу и призыв к примирению. Прямо на сцене обе певицы обнялись и помирились.

Однако конфликт с Карнавал — не единственный за последние годы у Долиной. Так, осенью 2022 года Долина и певица Мия Бойко поругались во время одного из музыкальных телепроектов.

В рамках шоу они оценивали участников и давали им советы после их выступлений. В одном из выпусков Долина осталась недовольна тем, что Бойко использовала в своей речи слово «затащил».