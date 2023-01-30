Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+15° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

Лариса Долина помирилась и обнялась с Валей Карнавал

Вечерняя Москваиещё 1

Российская певица Лариса Долина наконец-то помирилась с молодой исполнительницей Валей Карнавал, конфликт с которой у нее разгорелся уже несколько лет назад.

Лариса Долина помирилась и обнялась с Валей Карнавал
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Долина приняла участие в новом шоу «Неформат» на Первом канале, где одной из ведущих является Карнавал. Девушка подарила именитой певице букет с оливковыми ветвями, которые символизируют дружбу и призыв к примирению. Прямо на сцене обе певицы обнялись и помирились.

Однако конфликт с Карнавал — не единственный за последние годы у Долиной. Так, осенью 2022 года Долина и певица Мия Бойко поругались во время одного из музыкальных телепроектов.

В рамках шоу они оценивали участников и давали им советы после их выступлений. В одном из выпусков Долина осталась недовольна тем, что Бойко использовала в своей речи слово «затащил».

По ее словам, Долина не понимает некоторых вещей из-за своего возраста и профессионального опыта, а многие слова, которые использует молодежь, кажутся ей странными.

Звёзды,Валя Карнавал,Лариса Долина,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители