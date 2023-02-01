Наоми Кэмпбелл поделилась редким снимком с дочерью

Наоми Кэмпбелл наслаждается общением со своей малышкой. В понедельник 52-летняя супермодель поделилась в социальных сетях снимками того, как она вместе с дочерью посетила Большую мечеть шейха Зайда в Абу-Даби. Звезда приняла яркую позу на первой паре фотографий, а после показала милые снимки, на которых счастливая мама и её девочка держатся за руки.

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Великолепие большой мечети шейха Зайда», — написала Наоми.

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С момента объявления о рождении дочери в мае 2021 года Кэмпбелл опубликовала в социальных сетях лишь несколько снимков своего единственного ребёнка. Звезда, которой сейчас уже 50 лет, поделилась в феврале прошлого года, что она призывает своих старших подруг не колебаться в вопросе рождения детей. В марте 2022 года она появилась на обложке британского Vogue вместе со своей 9-месячной дочерью и рассказала журналу о своем давнем желании стать мамой.

«Я всегда знала, что однажды я стану матерью, но это самая большая радость, которую я когда-либо могла себе представить. Мне повезло, что она у меня есть, и я это знаю», — сказала Кэмпбелл.

Модель объяснила, что у неё совершенно бескорыстное отношение к материнству, и она не возражает против 50-летней разницы в возрасте между ней и её дочерью. И теперь звезда поощряет своих старших подруг заводить детей.