Анна Седокова получила травму, разнимая собак

Певица Анна Седокова в соцсети рассказала, что пострадала во время того, как разнимала своих собак. По словам артистки, питомцы не поладили между собой и устроили драку.
"Теперь я понимаю, почему людей пытают и вырывают им ногти. Просто ни к чему не могу притронуться. Правая рука. И любое касание к пальцу жуткая боль", - призналась она.
Седокова заявила, что после травмы ногтя намерена пока ходить с короткими.
"Я больше не хочу длинные ногти. Возвращаюсь к своим детским", - написала певица в личном блоге.