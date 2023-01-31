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2 часа назад

Анна Седокова получила травму, разнимая собак

Газета.Ruиещё 1

Певица Анна Седокова в соцсети рассказала, что пострадала во время того, как разнимала своих собак. По словам артистки, питомцы не поладили между собой и устроили драку.

Анна Седокова получила травму, разнимая собак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Теперь я понимаю, почему людей пытают и вырывают им ногти. Просто ни к чему не могу притронуться. Правая рука. И любое касание к пальцу жуткая боль", - призналась она.

Седокова заявила, что после травмы ногтя намерена пока ходить с короткими.

"Я больше не хочу длинные ногти. Возвращаюсь к своим детским", - написала певица в личном блоге.

Звёзды,Анна Седокова,
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