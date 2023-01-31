Чем завтракали самые известные леди мира

Жаклин Кеннеди, Софи Лорен и Маргарет Тэтчер – одни из самых известных женщин мира. Рассказываем, что леди любили есть на завтрак.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Жаклин Кеннеди предпочитала теплый салат из чечевицы с грушей и печеными томатами. Стакан красной чечевицы нужно сварить в несоленой воде с кусочком свежего имбиря.

Прямо в тарелки рвем рукколу. Грушу нужно порезать на дольки и, посыпав сахаром, карамелизовать на горячей сковороде в виноградном масле с кубиком сливочного. Ветку черри на 5 минут отправляйте в духовку, разогретую до 250 градусов. В заключение все ингредиенты выкладываем на тарелку, солим, поливаем заправкой из масла из виноградных косточек (2 столовые ложки), лимонного сока (1 чайная ложка), кленового сиропа (1/4 чайной ложки) и розовой гималайской соли (по вкусу).

Софи Лорен любила по утрам есть жареный халуми с мангольдом, кедровыми орешками и медом.

Чтобы приготовить блюдо, нужно взять 600 г сыра халуми, нарезать его на медальоны и отправить на горячую сковороду. Затем замешиваем микс из листьев салата корн, мангольда и молодого шпината (150 г), рассыпаем на две тарелки вместе с подсушенными на сковороде кедровыми орешками (2 столовые ложки). Для заправки смешиваем виноградное масло (4 столовые ложки), бальзамик с инжиром (1 чайная ложка), акациевый мед (1 чайная ложка) и лимонный сок (1,5 чайные ложки). Выкладываем на микс салата сыр и поливаем заправкой.

Маргарет Тэтчер завтракала оладьями на рисовом молоке со спелыми ягодами.