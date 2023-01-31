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53 минуты назад

Иосиф Пригожин признался, что Валерия сломала стереотип о жене

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему не нравятся артистки из-за их публичного образа жизни. Если бы он не встретил Валерию, то не стал бы жениться на медийной личности.

Пригожин признался, что Валерия сломала стереотип о жене
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я вообще, если честно, плохо отношусь к тому, чтоб жена была артистка. В силу своего воспитания, культуры, по факту своего месторождения. Меня другие посещали мысли, поэтому это точно не про меня», – заявил Пригожин.

Продюсер добавил, что любит Валерию не только за красоту и талант, но и за культуру и выдержку.

По словам Иосифа Пригожина, она не ревнива, хорошо относится к людям, не сплетничает и не завидует.

«Она как личность уникальное явление», – отметил Пригожин.

В этом году Валерия и Иосиф празднуют 20-летие совместной жизни. По словам Пригожина, их секрет в умении уступать друг другу, идти навстречу и чувствовать, передает «Пятый канал».

Звёзды,Иосиф Пригожин,
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