Пригожин признался, что Валерия сломала стереотип о жене

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему не нравятся артистки из-за их публичного образа жизни. Если бы он не встретил Валерию, то не стал бы жениться на медийной личности.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Я вообще, если честно, плохо отношусь к тому, чтоб жена была артистка. В силу своего воспитания, культуры, по факту своего месторождения. Меня другие посещали мысли, поэтому это точно не про меня», – заявил Пригожин.

Продюсер добавил, что любит Валерию не только за красоту и талант, но и за культуру и выдержку.

По словам Иосифа Пригожина, она не ревнива, хорошо относится к людям, не сплетничает и не завидует.

«Она как личность уникальное явление», – отметил Пригожин.