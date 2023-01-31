Жигунов рассказал о прибавлении в семье

Актер Сергей Жигунов, сыгравший в фильме «Гардемарины, вперед!», и его супруга Виктория Ворожбит поделились радостной новостью. К ним присоединился новый член семьи.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Артист сообщил, что они с женой обзавелись питомцем. В их доме появилась еще одна собака. Пара выбрала щенка породы мальтезе. На данный момент супруги еще не определились с кличкой для нового любимца. Жигунов поделился, что у них есть два варианта: Стеша или Сара.

Актер решил узнать в личном блоге у поклонников, какой кличке отдать предпочтение. Большинство фанатов проголосовали за первый вариант.

«Стеша конечно»; «Собачка милая, думаю, как раз это имя ей подойдет», – написали комментаторы.