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1 час назад

Жигунов рассказал о прибавлении в семье

Слово и Дело

Актер Сергей Жигунов, сыгравший в фильме «Гардемарины, вперед!», и его супруга Виктория Ворожбит поделились радостной новостью. К ним присоединился новый член семьи.

Жигунов рассказал о прибавлении в семье
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артист сообщил, что они с женой обзавелись питомцем. В их доме появилась еще одна собака. Пара выбрала щенка породы мальтезе. На данный момент супруги еще не определились с кличкой для нового любимца. Жигунов поделился, что у них есть два варианта: Стеша или Сара.

Актер решил узнать в личном блоге у поклонников, какой кличке отдать предпочтение. Большинство фанатов проголосовали за первый вариант.

«Стеша конечно»; «Собачка милая, думаю, как раз это имя ей подойдет», – написали комментаторы.

Несколько лет назад Жигунов завел себе пса по кличке Степан. Он выбрал французскую породу бишон фризе. По словам знаменитости, питомец всегда его слушается. Пока неизвестно, как любимец воспринял нового члена семьи.

Звёзды,Сергей Жигунов,
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