Орлова пожаловалась, что не может носить украшения из-за отеков

Телеведущая Ольга Орлова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что из-за отеков и лишнего веса после беременности не может носить кольца.
"А с чего вы взяли, что я без отеков и без лишних килограммов?! На сегодняшний день – я набрала 16 кг, отеки есть (особенно ноги), но и руки тоже. Кольца уже не ношу, не налезают", - высказалась Орлова.
Она также ответила на комплименты фанаток, которые назвали ее "миниатюрной" даже с округлившимся животом. Орлова сфотографировала себя в зеркале и пошутила, что похожа на "рождественскую утку".