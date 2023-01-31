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37 минут назад

Ольга Орлова пожаловалась, что не может носить украшения из-за отеков и лишнего веса

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая Ольга Орлова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что из-за отеков и лишнего веса после беременности не может носить кольца.

Орлова пожаловалась, что не может носить украшения из-за отеков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"А с чего вы взяли, что я без отеков и без лишних килограммов?! На сегодняшний день – я набрала 16 кг, отеки есть (особенно ноги), но и руки тоже. Кольца уже не ношу, не налезают", - высказалась Орлова.

Она также ответила на комплименты фанаток, которые назвали ее "миниатюрной" даже с округлившимся животом. Орлова сфотографировала себя в зеркале и пошутила, что похожа на "рождественскую утку".

Звёзды,Ольга Орлова,
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