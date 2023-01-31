40-летняя Приянка Чопра впервые показала годовалую дочь

"Мэлти Мари, я не могу дождаться, когда вернусь сюда с тобой через 15 лет и опозорю тебя перед твоими друзьями. Моя прекрасная жена, ты - мое спокойствие в безумии, скала в бурю, и я счастлив быть женатым на тебе. Мне нравится быть родителем вместе с тобой", - сказал со сцены Ник Джонас.