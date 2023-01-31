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13 минут назад

40-летняя Приянка Чопра впервые показала годовалую дочь

Газета.Ru

Индийская актриса Приянка Чопра и ее муж музыкант Ник Джонас впервые вышли на публику со своей годовалой дочерью Мэлти Мэри.

40-летняя Приянка Чопра впервые показала годовалую дочь
Фото: Кадр из сериала "База Куантико"Кадр из сериала "База Куантико"

Фотографии семьи опубликовал таблоид Daily Mail.

Супруги были замечены в Лос-Анджелесе, где братья Джонас получили свою звезду на голливудской "Аллее славы".

Газета.Ru

Во время церемонии 40-летняя Приянка Чопра держала годовалую дочь Мелти Мэри на коленях, пока ее муж Ник произносил речь.

"Мэлти Мари, я не могу дождаться, когда вернусь сюда с тобой через 15 лет и опозорю тебя перед твоими друзьями. Моя прекрасная жена, ты - мое спокойствие в безумии, скала в бурю, и я счастлив быть женатым на тебе. Мне нравится быть родителем вместе с тобой", - сказал со сцены Ник Джонас.

Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатному материнству. Их дочь появилась на свет на три месяца раньше срока и сразу после рождения попала в реанимацию, где провела ровно сто дней.

Звёзды,Приянка Чопра,
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