Бритни Спирс призналась — ее травмировала собственная свадьба

Бритни Спирс не перестает удивлять своих поклонников после возвращения в мир социальных сетей. За последние полгода девушка в седьмой раз удалила свой аккаунт в Instagram* (соцсети Meta запрещены в РФ) и вновь восстановила. Чтобы успокоить поклонников, звезда выложила пост, в котором сообщила о том, что с ней все хорошо. Правда, комментарии к видео были отключены.

Фото: Daily Storm Daily Storm

«У меня нет нервного срыва. Я двигаюсь вперед. Я никогда не чувствовала себя лучше! Ко мне наконец-то вернулся голос, который забрали. У меня появилась возможность почувствовать свою важность. Если бы вы были на моем месте, вы бы поняли», — заяв

Видео дня

«К сожалению, я очень скучная. По вечерам я пью горячий шоколад. Я ждала почти 15 лет, чтобы выпить алкоголь, но поняла, что он мне не нравится», — добавила звезда.

Мало кто обратил внимание, но параллельно с этим девушка продолжила изливать душу в Twitter. И там она призналась о травмирующем опыте на своей свадьбе.

«Вчера ко мне подошли три девушки в ресторане: такие пьяные и громкие. Они сели прямо передо мной, и этот отвратительный запах алкоголя я очень хорошо почувствовала. Все это напомнило мне о моей свадьбе, где я была травмирована», — добавила она.

Поклонники, естественно, заинтересовались тем, что же произошло на свадьбе, но так и не получили толкового ответа. Некоторые предположили, уж не бывший ли муж Кевин Федерлайн заявился на свадьбу.

Напомним, что по брачному договору Спирс выплачивала ему порядка 300 тысяч долларов за развод плюс алименты на детей, который Федерлайн отобрал у нее из-за ее проблем с психическим здоровьем.