Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

Дженнифер Гарнер сфотографировали с бойфрендом

Inc-News

С главой технологической компании Сali Group актриса встречается с 2018-го года.

Дженнифер Гарнер сфотографировали с бойфрендом
Фото: Inc-NewsInc-News

Дженнифер Гарнер отлично проводит время с бойфрендом Джоном Миллером.

В минувшие выходные их сфотографировали держащимися за руки и улыбающимися во время прогулки по Санта-Барбаре. В солнечный день оба предпочли надеть голубые фланелевые рубашки в клетку.

Inc-News

О том, что звезда «Из 13 в 30» и генеральный директор IT-компании Сali Group встречаются, стало известно в 2018-м году. При этом, источник, близкий к паре, рассказал, что «ничего серьёзного, они просто наслаждаются компанией друг друга». Но со временем их отношения плавно перетекли в полноценный роман.

В отличие от бывшего мужа Дженнифер, Бена Аффлека и его нынешней жены Дженнифер Лопес, ни она, ни её бойфренд не любят «светиться» на публике.

Папарацци редко когда удаётся снять их вместе. Появлений на красной дорожке они, тем более, избегают.

У Миллера от первого брака со скрипачкой Каролин Кэмпбелл есть двое детей. А Гарнер воспитывает троих детей от союза с Аффлеком.

Звёзды,Джон Миллер,Дженнифер Гарнер,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители