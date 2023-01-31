Дженнифер Гарнер сфотографировали с бойфрендом

С главой технологической компании Сali Group актриса встречается с 2018-го года.

Фото: Inc-News Inc-News

Дженнифер Гарнер отлично проводит время с бойфрендом Джоном Миллером.

В минувшие выходные их сфотографировали держащимися за руки и улыбающимися во время прогулки по Санта-Барбаре. В солнечный день оба предпочли надеть голубые фланелевые рубашки в клетку.

Inc-News

О том, что звезда «Из 13 в 30» и генеральный директор IT-компании Сali Group встречаются, стало известно в 2018-м году. При этом, источник, близкий к паре, рассказал, что «ничего серьёзного, они просто наслаждаются компанией друг друга». Но со временем их отношения плавно перетекли в полноценный роман.

В отличие от бывшего мужа Дженнифер, Бена Аффлека и его нынешней жены Дженнифер Лопес, ни она, ни её бойфренд не любят «светиться» на публике.

Папарацци редко когда удаётся снять их вместе. Появлений на красной дорожке они, тем более, избегают.