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1 час назад

Певица Кристина Агилера показала архивное фото топлес

Катерина Саломе

Американская певица Кристина Агилера удивила поклонников новым снимком. В своих соцсетях она опубликовала серию архивных кадров, но одном из которых предстала топлес.

Кристина Агилера показала архивное фото топлес
Фото: СоцсетиСоцсети

На фото артистка позирует, сидя в кресле. Из одежды на ней только черные капроновые колготки. Обнаженную грудь она прикрывает левой рукой и ниспадающими огненно-рыжими волосами.

Соцсети

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Также в серию вошли и другие фото, большая часть из которых показывала изнанку съемочных процессов при создании ее сольного альбома La Fuerza. Как раз в честь его годовщины певица и опубликовала фотокарусель.

Ранее мы писали о том, что 57-летняя модель снялась топлес на фоне океана.

Звёзды,Кристина Агилера,
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