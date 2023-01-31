Кристина Агилера показала архивное фото топлес

Американская певица Кристина Агилера удивила поклонников новым снимком. В своих соцсетях она опубликовала серию архивных кадров, но одном из которых предстала топлес.

Фото: Соцсети Соцсети

На фото артистка позирует, сидя в кресле. Из одежды на ней только черные капроновые колготки. Обнаженную грудь она прикрывает левой рукой и ниспадающими огненно-рыжими волосами.

Соцсети

Также в серию вошли и другие фото, большая часть из которых показывала изнанку съемочных процессов при создании ее сольного альбома La Fuerza. Как раз в честь его годовщины певица и опубликовала фотокарусель.