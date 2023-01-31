Наоми Кэмпбелл побывала с дочерью в Арабских Эмиратах. После участия в Неделе высокой моды в Париже 52-летняя манекенщица решила, что ей надо немного отдохнуть.

Фото: Inc-News Inc-News

Наоми Кэмпбелл наслаждается временем, проводимым с маленькой дочкой. Накануне 52-летняя манекенщица поделилась в соцсетях серией фотографий, на которых посещает вместе с девочкой мечеть Шейха Зайда в столице Объединённых Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Наоми Кэмпбелл с дочерью.

На первых двух снимках Кэмпбелл застыла в позах профессиональной модели, тогда как на других снимках она позирует с девочкой уже более расслабленно, держа её за руку уже за пределами достопримечательности. Завершила Наоми «отчёт» видеороликом, на котором можно увидеть её с малышкой, когда они осматривают мечеть. Наоми Кэмпбелл с дочерью.