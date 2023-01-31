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51 минуту назад

Наоми Кэмпбелл побывала с дочерью в Арабских Эмиратах

Inc-Newsиещё 1

Наоми Кэмпбелл побывала с дочерью в Арабских Эмиратах. После участия в Неделе высокой моды в Париже 52-летняя манекенщица решила, что ей надо немного отдохнуть.

Наоми Кэмпбелл побывала с дочерью в Арабских Эмиратах
Фото: Inc-NewsInc-News

Наоми Кэмпбелл наслаждается временем, проводимым с маленькой дочкой. Накануне 52-летняя манекенщица поделилась в соцсетях серией фотографий, на которых посещает вместе с девочкой мечеть Шейха Зайда в столице Объединённых Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Наоми Кэмпбелл с дочерью.

На первых двух снимках Кэмпбелл застыла в позах профессиональной модели, тогда как на других снимках она позирует с девочкой уже более расслабленно, держа её за руку уже за пределами достопримечательности. Завершила Наоми «отчёт» видеороликом, на котором можно увидеть её с малышкой, когда они осматривают мечеть. Наоми Кэмпбелл с дочерью.

О рождении дочери с помощью суррогатной матери манекенщица объявила в мае 2021-го. С тех пор она иногда постит снимки с девочкой, не показывая её лица.

Звёзды,Наоми Кэмпбелл,
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